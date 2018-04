Songbringer: Kostenlose Download-Erweiterung The Trial of Ren und allgemeines Update veröffentlicht - 4Players.de

Double Eleven und Entwickler Wizard Fu haben die kostenlose Erweiterung The Trial of Ren für Songbringer auf Steam und PlayStation 4 veröffentlicht, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Auf Xbox One und im Windows Store wird der DLC ab 27. April erhältlich sein. Ob und wann der neue Inhalt auch in der GOG-Version verfügbar sein wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.In The Trial of Ren sucht Roq den namensgebenden Ren, wofür er einen Weg durch dessen sich ständig veränderndes Dungeon finden muss. Mit dem Flammenwerfer steht ihm dabei eine neue Waffe zur Verfügung, während ein zusätzliches Paar Schuhe elektrische Ladungen als Fallen hinterlässt und der Ring Eiael's Snare die Schwierigkeit des Spiels erhöht.Parallel zu dem Download-Inhalt kommt außerdem ein Update hinzu, das dem Abenteuer ein neues schadenreduzierendes Oberteil hinzufügt sowie dem Helden zu Hilfe eilende Skelette und Dronen, die noch nicht entdeckte Gegenstände auf der Karte markieren.Letztes aktuelles Video: Kostenloser DLC The Trial of Ren