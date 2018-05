Songbringer: Umsetzung des Action-Adventures für Nintendo Switch erscheint am 31. Mai - 4Players.de

Das futuristische Action-Adventure Songbringer erscheint am 31. Mai für Nintendo Switch, wie Double Eleven und Entwickler Wizard Fu bekannt gemacht haben. Der folgende Trailer begleitet die Ankündigung. Die Umsetzung wird neben sämtlichen auf PC, PlayStation 4 und Xbox One bereits erhältlichen Updates auch den kostenlosen Download-Inhalte The Trial of Ren enthalten.