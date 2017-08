Galactic Crew: Knifflige Weltraumerkundung im Stil von FTL erscheint im September - 4Players.de

Screenshot - Galactic Crew (PC) Screenshot - Galactic Crew (PC) Screenshot - Galactic Crew (PC) Screenshot - Galactic Crew (PC)

Der Heidelberger Entwickler Benjamin Rommel schickt interessierte Spieler ab September ins All: Dann erscheint sein Spiel Galactic Crew für den PC, und zwar zum Preis von 19,99 Euro. Als Vorbild dienen FTL: Faster Than Light und ähnliche Titel.Wie in diesem Bereich üblich, hat sich auch Rommel eine sperrige Genrebezeichnung für sein Baby ausgedacht: "Roguelike Sci-Fi Space Exploration Game". Der Spieler und seine Crew erkunden eine ferne Galaxie, treiben Handel, treffen auf Wissenschaftler sowie astronomische Phänomene und motzen ihr Schiff auf. Auch das Ernten von Ressourcen, der Besuch von Stationen und die Begegnung mit Piraten sowie Kopfgeldjägern stehen auf dem Programm. Zunächst arbeitete Rommel in seiner Freizeit an dem Spiel. Doch als es immer größere Ausmaße annahm, konzentrierte er sich schließlich komplett darauf und kündigte dafür seinen damaligen Job. Zur offiziellen Website geht es hie r.

"Features