Black Mirror: Düsteres Horror-Adventure rund um geisterhafte Visionen angekündigt - 4Players.de

THQ Nordic hat ein neues Spiel angekündigt, und zwar Black Mirror . Das "Gothic-Horror-Adventure" wird am 28. November 2017 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird vom Bremer Studio KING Art Games ( The Book of Unwritten Tales The Raven ) entwickelt.Black Mirror soll sich von der gleichnamigen Trilogie ( Black Mirror , 2003; Black Mirror 2 , 2009; Black Mirror 3 , 2011) unterscheiden und eine unabhängige, neue Geschichte erzählen. Der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Black Mirror soll (abgesehen von der Grafik) die Interaktion mit geisterhaften Visionen, die den Hauptdarsteller an seinem Verstand zweifeln lassen, sein."Die Black Mirror-Spieleserie lebt unter anderem von ihrer einzigartigen Atmosphäre, welche KING Art in der Originaltrilogie bereits maßgeblich mitgeprägt hat. Gemeinsam haben wir eine Neuinterpretation entwickelt, in der viele ursprüngliche Point-and-Click-Stärken erhalten bleiben, die uns aber gleichzeitig mehr Spielraum lässt, neue Gameplay-Wege zu gehen, damit Spieler die Welt von Black Mirror direkter und freier erleben können", Martin Kreuch, Producer bei THQ Nordic."Black Mirror 2 (2009) war das erste große Adventure an dem KING Art mitgewirkt hat und wir finden es grandios, die neue Welt der Gordons und des Black Mirrors zu gestalten. Besonderen Wert legen wir dabei auf die beengende Gruselstimmung und die Liebe zum Detail, die Fans von einem Black Mirror erwarten", meint Jan Theysen, Creative Director KING Art Games.Eine Demo von Black Mirror wird auf der gamescom 2017 anspielbar sein. Den THQ Nordic Stand mit der Nummer A011 findet ihr in der Entertainment-Area in Halle 8.Letztes aktuelles Video: Ankündigung