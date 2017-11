Black Mirror: Details zum Gothic-Horror-Adventure und zwei Spielszenen-Videos - 4Players.de

Ende des Monats, am 28. November 2017, wird das "Gothic-Horror-Adventure" Black Mirror für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird vom Bremer Studio KING Art Games ( The Book of Unwritten Tales The Raven ) entwickelt und von THQ Nordic vertrieben.Black Mirror hat nichts mit der gleichnamigen britischen TV-Serie zu tun und soll sich zudem von der gleichnamigen Spiele-Reihe (Black Mirror, 2003; Black Mirror 2, 2009; Black Mirror 3, 2011) unterscheiden. Es soll eine unabhängige, neue Geschichte erzählt werden. Der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Black Mirror soll (abgesehen von der Grafik) unter anderem die Interaktion mit geisterhaften Visionen sein, die David Gordon (Hauptfigur) an seinem Verstand zweifeln lassen.Story-Hintergrund: "David Gordon hat seinen entfremdeten Vater nie besonders gut gekannt. Nichtsdestotrotz ist die Nachricht von dessen Selbstmord - und die Aufforderung, er solle sich auf dem Familiensitz in den schottischen Highlands einfinden - für ihn ein Schock. David weiß nicht viel von den letzten Wochen im Leben seines Vaters, doch die Umstände seines Todes erscheinen sonderbar. David nutzt die Klärung seines Erbes als Vorwand, um mehr über das Schloss zu erfahren, in dem sein Vater aufwuchs, die Familie zu treffen, die er nie kennengelernt hat, und die Geheimnisse um den Tod seines Vaters zu lüften. Da er sein ganzes Leben lang unter Albträumen und Visionen gelitten hat, fürchtet er nun, es könnte sein Schicksal sein, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und einen Weg zu beschreiten, der in den Wahnsinn und in den Tod führt."Im folgenden Spielszenen-Video, das auf einer frühen Version des Adventures aus dem August 2017 beruht, sieht man die Ankunft von David Gordon in den schottischen Highlands - quasi den Auftakt von Black Mirror. Nach einem kurzen "Hallo" darf man das finstere Anwesen frei erkunden, wobei es fest installierte Blickwinkel/Kameras wie bei The Raven gibt, die diesmal leicht geschwenkt werden können. Nahaufnahmen von Charakteren (Close-Ups) ähnlich wie bei Life is Strange sind angedacht. Bei der Erkundung können gefundene Gegenstände aus nächster Nähe betrachtet und zum Beispiel gedreht werden, um neue Hinweise zu entdecken. Man ist übrigens nicht nur in dem Anwesen unterwegs. Ansonsten wird es aufbauend auf dem Point-&-Click-Spielgeschehen des Vorgängers Multiple-Choice-Dialoge (mehrere Antwortmöglichkeiten) mit den teils verschrobenen bis mysteriösen Charakteren geben. Laut den Entwicklern sind "komplexere" Rätsel trotz des stetigen Story-Fokus geplant.Die Entwickler schätzen, dass die Spielzeit in etwa zwölf Stunden betragen dürfte. Black Mirror wird deutsche und englische Sprachausgabe bieten, wobei Figurendesign und Mimik der Charaktere in der "August-Version" noch hölzern wirkten.: Im zweiten Video ist eine der geisterhaften Visionen bzw. Erinnerungen zu sehen, mit denen man interagieren kann. In diesen Visionen ist es möglich, dass der Hauptcharakter stirbt. Generell meinen die Entwickler, dass das Spiel eher "gruselig" als "brutal und gemein" sein soll. Letztendlich wird es in dem Adventure darum gehen, ob ein Fluch auf der Familie lastet, der die Alpträume und Visionen entfacht, Gordon langsam verrückt wird oder alles doch eine "irdische" Erklärung hat.