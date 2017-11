Black Mirror: Spielszenen-Trailer soll auf den anstehenden Verkaufsstart einstimmen

In der nächsten Woche, am 28. November 2017, wird Black Mirror für PC/Mac/Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und mit dem folgenden Trailer soll auf das "Gothic-Horror-Adventure" eingestimmt werden. Black Mirror wird vom Bremer Studio KING Art Games ( The Book of Unwritten Tales The Raven ) entwickelt und von THQ Nordic vertrieben. Weitere Details und Spielszenen findet ihr hier Der Publisher schreibt weiter: "Das Gothic-Horror-Genre und seine einzigartige Atmosphäre des Wahnsinns und der psychologischen Qualen bleiben, wie schon bei der ursprünglichen Grafik-Adventure-Trilogie, der Kernbestandteil von Black Mirror. Das Point-and-Click-Gameplay der Vorgänger diente als Basis für das neu aufgelegte Gameplay, das den Fokus mehr auf Untersuchungen aus nächster Nähe und die Interaktion mit den albtraumhaften Visionen legt, die den Protagonisten des Spiels, David Gordon, plagen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer