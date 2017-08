Planet of the Apes: Last Frontier: Narratives Adventure zur Planet-der-Affen-Filmreihe angekündigt - 4Players.de

kabalzerO schrieb am 17.08.2017 um 11:40 Uhr

ok, können wir mal aufhören die Bezeichnung Adventure komplett obsolet zu machen? heute ist alles ein Adventure wenn die leute zu doof sind das eigentliche genre zu erkennen.

ein spiel welches keine Rätsel hat ist kein Adventure, so simpel ist das. Adventure entstanden zuerst mit Text Adventures auf alten heimcomputern, dann gabs die evolution zu den grafik adventures (dazu gehören auch Point n Click), dann gabs Action Adventures und viele unterarten von diesen.

all diese spiele haben eine sache gemeinsam, sie haben einen Rätsel fokus.

Adventure spiele sind spiele indenen man Rätsel in eine spieleumgebung mit items und objekten die man findet lösen muss.

Zelda, Tomb Raider (die alten), Monkey Island, Zork, Darksiders... Point n Click, Action oder Textadventures, alle haben dieses gemeinsam, ein fokus auf das erkunden einer spielewelt und das lösen von rätseln denen man darin begegnet.

was hier beschrieben wird ist mit einem Visual Novel vergleichbar, und absolut nicht mit einem Adventure, das gillt btw. genauso für alle TellTale spiele nach Back to the Future