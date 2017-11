Wie Planet of the Apes: Last Frontier mit PlayLink (Android/iOS) auf Smartphones als Controller-Ersatz auf PlayStation 4 gespielt werden kann, demonstriert Produzent Andy Serkis im folgenden Video."Planet of the Apes: Last Frontier ist ein handlungsbasiertes Abenteuerspiel, in dem es um Eroberung, Verrat und Überleben geht. Als die Schicksale eines Affenstamms und einer Gemeinschaft menschlicher Überlebender sich kreuzen, prallen zwei Welten aufeinander, die beide ihre gefährdete. Spieler erleben den sich zuspitzenden Konflikt aus der Perspektive beider und gewinnen tiefe Einblicke in die Beweggründe, Hoffnungen und Ängste der Menschen und der Affen. Welches Schicksal die beiden Spezies ereilt, entscheidet allein der Spieler, indem er die Handlung auf einen ungewissen und angespannten Frieden oder eine endgültige blutige Schlacht hin vorantreibt."Planet of the Apes: Last Frontier ist am 21. November 2017 für PlayStation 4 im PlayStation Network für 19,99 Euro erschienen . Das "Team Ape Bundle" für 24,99 Euro enthält noch fünf Affenavatare und den Soundtrack. Umsetzungen für PC und Xbox One folgen später.Letztes aktuelles Video: Andy Serkis Playthrough PlayLink