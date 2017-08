Okinawa Rush: Auf Kickstarter gestartete Pixel-Krieger können jegliche Attacken parieren - 4Players.de

Der englische Entwickler Sokaikan wünscht sich handfeste Martial-Arts-Action wie in den Neunzigern - und hat aus diesem Grund die Kickstarter-Kampagne zu Okinawa Rush ins Leben gerufen. Wie in alten Sidescrollern bolzen sich die fernöstlichen Krieger durch Horden von Gegnern, angereichert mit Rollenspiel-Elementen.Dank ihrer bemerkenswert guten Ausbildung können sie jegliche Attacken parieren - sogar Projektile und Fallen. Mittels eines Feng-Shui-Systems (ja, es heißt wirklich so) darf man zwischendurch das eigen Dojo aufmotzen und dekorieren. Wie all das in Aktion aussieht, zeigt der Kickstarter-Trailer, 27 Tage vor Schluss steht das Projekt allerdings erst bei rund 900 von den nötigen 10.000 Pfund. Zur offiziellen Website geht es hier