Insidia: Postapokalyptische Rundentaktik in die offene Betaphase gestartet - 4Players.de

Am 7. September 2017 hat das Mailänder Entwicklerstudio Bad Seed die offene Betaphase von Insidia gestartet und die postapokalyptische Rundentaktik für PC und Mac in den Early Access auf Steam geschickt. Von den zwölf geplanten Helden mit 36 Skins sollen Open-Beta-Teilnehmern zu Beginn sechs zur Verfügung stehen und jeden Monat soll ein weiterer Held folgen. E-Sport-Ambitionen werden ebenfalls gehegt: So soll die italienische Free-to-play-Produktion der erste Indie-Titel auf der eSport-Plattform FACEIT werden.Zum Spiel selbst heißt es: "INSIDIA ist ein sehr taktisches Spiel, in dem die Spieler eine Gruppe von vier individuell anpassbaren Helden in rundenbasierte 1vs1-Schlachten führen. Die Spieler können ihr Team aus einem vielfältigen Pool wilder Charaktere frei zusammenstellen. Jeder Charakter hat seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstile – unter anderem gibt es kämpferische Punks, mutierte Zauberer und Steampunk-Ritter. Die PvP-Schlachten sind auf 15 Minuten begrenzt, was schnelle und trotzdem durchdachte taktische Finesse erfordert, um den Sieg zu erringen."Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Ankuendigung