Beast Quest: Videospieladaption des Fantasy-Bestsellers im Anmarsch - 4Players.de

Am 31. Oktober 2017 will Maximum Games das von Torus Games entwickelte und auf dem gleichnamigen Fantasy-Bestseller basierende Beast Quest für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das Action-Adventure mit Rollenspielelementen sei das erste Konsolenspiel zur mittlerweile über 120 Bücher und weltweit mehr als 17 Millionen verkaufte Exemplare zählenden Franchise.Zum Spiel selbst heißt es: "Wie in den ausgedehnten Erzählungen der Bücher von Beast Quest wird auch das Spiel seine Spieler auf eine epische Reise zur Rettung des mystischen Lands Avantia vor seiner Vernichtung mitnehmen. Die Dunkle Magie hat die hochgewachsenen edlen Kreaturen des Reichs befallen und nun müssen die Spieler in actionreichen Kämpfen gegen Bosse antreten – sie weichen aus, blocken und gehen zum Gegenangriff über, während Kettenkombos und gnadenlose Verbündete das Blatt im Kampf wenden können. Derweil bieten spektakuläre Umgebungen im umfangreichen Open-Level-Design Gelegenheiten für mutige Helden, sich auf herausfordernde Quests zu begeben, mächtige Verbesserungen zu erhalten und uralte Geheimnisse hinter dem Horizont zu lüften." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer