Away: Journey to the Unexpected: Farbenfrohes 3D-Abenteuer für PC und Konsolen - 4Players.de

Screenshot - Away: Journey to the Unexpected (PC) Screenshot - Away: Journey to the Unexpected (PC) Screenshot - Away: Journey to the Unexpected (PC) Screenshot - Away: Journey to the Unexpected (PC) Screenshot - Away: Journey to the Unexpected (PC)

Mit Away: Journey to the Unexpected arbeiten Arkedo-Studio-Mitbegründer Aurélien Regard ( Big Bang Mini Hell Yeah! ) und Jim Gennisson ( Rayman Monster Boy ) an einem farbenfrohen Abenteuerspiel aus der Ego-Perspektive, das Action, Verhandlungen sowie Rogue-Lite-Elemente miteinander verbinden und noch dieses Jahr über das Playdius-Label von Plug in Digital für PC ( Steam ) erscheinen soll.Darüber hinaus sind auch Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplant. Trotz 3D-Grafik werden die Spielfiguren in 2D gehalten sein, um den angestrebten Zeichentrick-Look zu unterstreichen. Hauptaufgabe des Spielers soll es sein, andere Charaktere in Dialogen davon zu überzeugen, sich ihm als spielbare Begleiter anzuschließen. Die Spielzeit soll zwischen acht und zehn Stunden betragen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Offizieller Teaser-Trailer