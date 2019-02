Away: Journey to the Unexpected: "Feel-Good-Abenteuer" erscheint heute zunächst auf PS4 - 4Players.de

Indie-Entwickler Aurélien Regard (The Next Penelope) und Publisher Playdius (Bury me, my Love, A Normal Lost Phone) werden in dieser Woche die Konsolen-Versionen des selbst ernannten "Feel-Good-Abenteuers" Away: Journey to the Unexpected veröffentlichen. Das Spiel wird am 5. Februar 2019 für PS4, am 7. Februar 2019 für Switch und am 8. Februar 2019 für Xbox One erscheinen. Der Preis wird 16,99 Euro betragen. Die PC-Version wird am 13. Februar 2019 für PC via Steam und Utomik folgen. PC-Vorbesteller auf GOG.com bekommen das Spiel bereits am 8. Februar 2019 im Early Access. Unser Test befindet sich in Arbeit."Away: Journey to the Unexpetected ist ein Feel-Good First-Person Adventure, das Action, Verhandlungen sowie Rogue-Lite-Elemente kombiniert und in einem einzigartigen Anime-inspirierten Stil gehalten ist. In Away bist du zwar kein Kämpfer oder Held, aber dafür super im Freunde machen! Im Spiel triffst du zahlreiche farbenfrohe Charaktere, von Roboter-Cowboy-Kopfgeldjägern bis zu Weltall-Kreaturen, die du rekrutieren kannst, um an deiner Seite zu kämpfen - es liegt an dir sie davon zu überzeugen, sich dir anzuschließen. Away ist ein Werk vom französischen Künstler und Entwickler Aurélien Regard und Rayman Level-Designer Jean-Matthieu Gennisson."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer