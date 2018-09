Blind: Psycho-Thriller setzt auf Echo-Ortung in VR - 4Players.de

Tiny Bull hat mit Blind einen Psycho-Thriller mit Fokus auf die Erzählung veröffentlicht . Er ist auf den VR-Plattformen Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Man übernimmt die Rolle einer blinden Protagonistin, die mit Hilfe der Echo-Ortung die Umgebung wahrnimmt und dadurch kurz sichtbar macht. Auf ein ähnliches Prinzip setzten bereits Spiele wie Perception oder Pulse.Die Hintergrundgeschichte hört sich nicht unbedingt kreativ an: Man wacht in einem seltsamen Raum auf und hat keine Erinnerungen mehr, was passiert ist. Fest steht nur, dass man plötzlich blind ist und ein Herrenhaus erkunden muss, in dem ein sadistischer Aufseher seine Spielchen treibt. Dabei sollen auch immer wieder Rätsel in den Spielverlauf eingestreut werden, wenn man versucht, das Geheimnis des Schauplatzes und der eigenen Identität zu lüften.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer