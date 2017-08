Shadows: Awakening: Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One; Book 2 nach Shadows: Heretic Kingdoms - 4Players.de

Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC)

"Umfangreiches Gameplay - die Kampagne bietet mehr als 40 Stunden Spielzeit mit hohem Wiederspielwert.

Licht und Schatten - Wandle nahtlos zwischen der Schattenwelt und der Ebene der Sterblichen umher und werde Teil einer fesselnden Geschichte in einer Welt voller Schrecken, verworrener Schicksale und sagenhafter Kreaturen.

Taktische Echtzeitkämpfe - Kombiniere die Fähigkeiten und Zaubersprüche deiner zahlreichen Personas und verstärke deren Zerstörungskraft.

Einzigartiges Party-System - mehrere Charaktere vereint in einem Dämon. Die eigene Persönlichkeit, innere Dialoge, Rivalitäten und die Kommunikation untereinander versprechen ein erzählerisch abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Charaktere im Überfluss - Wähle aus 3 Helden deinen persönlichen Favoriten, jeder mit seiner eigenen Geschichte, individuellen Aufgaben und Dialogen. Verschlinge die Seelen von 14 spielbaren und mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestatteten Charakteren, wie Kalig der Banditenkönig und Evia, Tochter des Feuers.

Synergie-System - Der komplexe Fähigkeitenbaum ermöglicht es dir, die Fertigkeiten deiner Charaktere miteinander zu kombinieren.

Anspruchsvolle Rätsel - Ob in den entlegensten Landen oder den tiefsten Verliesen der Heretic Kingdoms, du wirst immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt.

Schmiede- und Beutesystem - Das umfangreiche Schmiede- und Beutesystem ermöglicht es dir, den ultimativen Abenteurer zu formen.

Mitreißende Sprachausgabe - Alle Dialoge wurden vollständig vertont und sorgen für eine dichte und spannungsgeladene Atmosphäre."

Kalypso Media hat mit Shadows: Awakening ein neues Abenteuer in der Heretic-Kingdoms-Reihe angekündigt. Das Action-Rollenspiel ist die für sich stehende Fortsetzung der Heretic-Kingdoms-Saga (Vorgänger bzw. 'Book 1': Shadows: Heretic Kingdoms )."Viele Fans werden sich daran erinnern, dass die lang erwartete Fortsetzung 'Book 2' nie veröffentlicht wurde. Daher ist es uns eine besondere Freude ankündigen zu dürfen, dass Shadows: Awakening nicht nur 'Book 2' beinhalten wird, sondern auch die ursprüngliche Storyline. Damit ist Shadows: Awakening kein Sequel, sondern ein neues, für sich stehendes Spiel, das mit abgeschlossener Handlung und komplett überarbeiteter Grafik sowie neuer Engine veröffentlicht wird."Kalypso Media und GamesFarm (Entwickler) wollen außerdem das Versprechen erfüllen, welches Spielern von Shadows: Heretic Kingdoms 2014 gegeben wurde. Besitzer des Spiels erhalten ebenfalls das 'Book 2'. Dieses wird mit Release von Shadows: Awakening kostenlos über GOG und Steam zur Verfügung gestellt."Shadows: Awakening ist ein einzigartiges, isometrisches Singleplayer-RPG mit taktischen Echtzeitkämpfen. Spieler übernehmen in Shadows: Awakening die Kontrolle des Devourers - einem aus der Schattenwelt herbeigerufenen Dämonen, um die Seelen längst verstorbener Helden zu verschlingen. Shadows: Awakening nimmt Spieler mit auf eine abenteuerliche Reise mit herausforderndem Gameplay, einer fesselnden Geschichte und exzellenter Grafik. Es braucht Schneid und den Willen, sich den tödlichen Gefahren der Heretic Kingdoms zu stellen. Die Macht und die Fähigkeiten der Seelen gefallener Helden lassen sich zum eigenen Vorteil nutzen. Doch wo Macht ist, ist auch Gefahr: Wer behält die Oberhand ... der Dämon oder die Seelen, die er in sich vereint? Rettet man die Welt vor dem Untergang oder stürzt sie ins totale Chaos – es liegt allein in der Hand der Spieler."Shadows: Awakening erscheint 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Es wird bereits nächste Woche auf der gamescom am Entertainment-Stand in Halle 8/B41 anspielbar sein.Letztes aktuelles Video: AnkündigungFeatures von Shadows: Awakening (laut Hersteller):