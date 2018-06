Shadows: Awakening: Video: Entwickler stellen das Gruppensystem und die spielbaren Charaktere vor - 4Players.de

Kalypso Media (Publisher) und Games Farm (Entwickler) haben die erste Episode der Featurette-Serie zu Shadows: Awakening veröffentlicht. In der Behind-the-Scenes-Dokumentation erklären Peter Nagy (Creative Director), Ján Turán (Programming Lead) und Peter Hornák (Game Design und Scripting Lead), wie sich das Action-Rollenspiel von der Konkurrenz abheben möchte. Das Video zeigt Details zum Gruppensystem und den spielbaren Charakteren, die Spielern auf ihrem Weg durch eine von Korruption, Machthunger und Dämonen zerrissenen Welt zur Verfügung stehen.Shadows: Awakening erscheint im Herbst 2018 (am 31. August 2018 laut Steam ) für alle verfügbaren Plattformen (PC, PlayStation 4 und Xbox One). Wer das Spiel vorbestellt, erhält Zugang zur PC-Beta, ein digitales Artbook, den Soundtrack sowie das "Legendary-Armory-Set", bestehend aus drei mächtigen Waffen und drei mythischen Rüstungen,"Shadows: Awakening ist die für sich stehende Fortsetzung der Heretic Kingdoms-Saga, wie sie zuletzt von Shadows: Heretic Kingdoms erzählt wurde. Viele Fans werden sich daran erinnern, dass die lang erwartete Fortsetzung "Book 2" nie veröffentlicht wurde. Daher ist es uns eine besondere Freude, sagen zu können, dass Shadows: Awakening nicht nur "Book 2" beinhalten wird, sondern auch die ursprüngliche Storyline. Damit ist Shadows: Awakening kein Sequel, sondern ein neues, für sich stehendes Spiel, das mit abgeschlossener Handlung und komplett überarbeiteter Grafik sowie neuer Engine veröffentlicht wird. Die gute Nachricht für Fans der ersten Stunde: Kalypso Media und Games Farm erfüllen das Versprechen, welches Spielern von Shadows: Heretic Kingdoms 2014 gegeben wurde. Besitzer des Spiels erhalten ebenfalls das lang ersehnte "Book 2". Dieses wird mit Release von Shadows: Awakening kostenlos über GOG und Steam zur Verfügung gestellt."Letztes aktuelles Video: Featurette Episode 1