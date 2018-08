Shadows: Awakening: Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC) Screenshot - Shadows: Awakening (PC)

Games Farm und Kalypso Media haben das Action-Rollenspiel Shadows: Awakening am 31. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Darin "übernehmen Spieler die Rolle des Devourers, eines uralten Dämons, herbeigerufen, eine weltbedrohende Verschwörung aufzudecken. Dank seiner Fähigkeit, die Seelen legendärer Helden zu verschlingen und diese anschließend im Kampf für sich einzusetzen, bietet Shadows: Awakening ein einzigartiges Gruppen-System, das es erlaubt, die Charaktere nach Wunsch und Situation zu kombinieren. Neben taktischen Vorteilen, wie charakterübergreifende Combo-Attacken, hat die Auswahl der Helden auch Auswirkungen auf die Geschichte des Spiels", so der HerstellerWeiter heißt es: "Auch in Sachen Spielwelt geht Shadows: Awakening einen neuen Weg, denn das Rollenspiel bietet gleich zwei Spielwelten, zwischen denen der Devourer jederzeit nahtlos wechseln kann, um die Oberhand im Kampf zu erringen oder um Wege zu finden, die Sterblichen vorenthalten sind.Nachdem die Mitglieder des geheimen Rates, der auch als Penta Nera bekannt ist, ermordet wurden, werden ihre Seelen von einer Meute Devourer verschlungen – bösartige Dämonen, die die Fähigkeit besitzen, die Erinnerungen und die Persönlichkeit der verzehrten Seelen zu absorbieren, um diese dann als ihre Marionetten erneut zu materialisieren. Nach ihrer Rückkehr ins Reich der Lebenden hinterlassen die dämonischen Penta Nera auf ihrer immerwährenden Suche nach Macht und Unsterblichkeit nichts als Tod und Zerstörung.Shadows: Awakening ist die für sich stehende Fortsetzung der Heretic Kingdoms-Saga, wie sie zuletzt von Shadows: Heretic Kingdoms erzählt wurde. Viele Fans werden sich daran erinnern, dass die lang erwartete Fortsetzung 'Book 2' nie veröffentlicht wurde. Daher ist es uns eine besondere Freude, sagen zu können, dass Shadows: Awakening nicht nur 'Book 2' beinhalten wird, sondern auch die ursprüngliche Storyline. Damit ist Shadows: Awakening kein Sequel, sondern ein neues, für sich stehendes Spiel, das mit abgeschlossener Handlung und komplett überarbeiteter Grafik sowie neuer Engine veröffentlicht wird." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Release Trailer