Sword Art Online: Fatal Bullet: Bandai Namco und Dimps kündigen Shooter-Rollenspiel an - 4Players.de

Nach einem vagen Teaser-Trailer Anfang der Woche ( wir berichteten ) haben Bandai Namco und Entwickler Dimps mittlerweile das Shooter Rollenspiel Sword Art Online: Fatal Bullet angekündigt. Es soll Anfang 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und aus der Schulterperspektive gesteuert werden.Laut Gematsu.com spielt die Geschichte in einem virtuellen Spiel, nämlich dem "Gun Gale Online Virtual Reality MMORPG", welches auch in der zweiten Staffel des Animes "Sword Art Online" vorkommt. Mittlerweile wurde auch ein etwas umfangreicherer Trailer veröffentlicht: