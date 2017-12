In der virtuellen Welt von Gun Gale Online (GGO) bildet der Spieler mit Kureha und Zeliska ein Team. Unterstützt wird das Team durch das ArFA-Sys (Artificial Financial Adviser System), einem anpassbaren KI-Charakter, der für die Geschichte und während der Gefechte eine wichtige Rolle spielt. Die Künstliche Intelligenz "ArFA-Sys" stellt Bandai Namco Entertainment im folgenden Story-Trailer zu Sword Art Online: Fatal Bullet näher vor.Von ArFA-Sys erhält der Avatar des Benutzers auch die UFG Waffe. "Diese ermöglicht 3D-Bewegungen, die es dem Spieler erlauben, einen Lichtdraht zu werfen und höher gelegene Bereiche der Karte zu erreichen, Feinden näherzukommen, eine bessere Schussposition zu erreichen oder fliegende Gegner zu treffen."Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint am 23. Februar 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Es wird als "Standard Edition" und "Collector's Edition" zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer ArFA-Sys