"Das erste Level enthält das Kirito SAO-Kostüm, das Asuna SAO-Kostüm sowie das silberne Sturmgewehr.

Das zweite Level umfasst das Kirito ALO-Kostüm, das Asuna ALO-Kostüm sowie das goldene Sturmgewehr.

Das dritte Level bringt einen Key für Sword Art Online Re: Hollow Fragment, sobald es veröffentlicht wird."

Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe hat das Intro-Video (siehe unten) aus Sword Art Online: Fatal Bullet veröffentlicht und sich zugleich zu den Vorbesteller-Boni geäußert. Das Spiel erscheint am 23. Februar 2018 für PC (nur digital), PlayStation 4 und Xbox One. Vorbestellungen sollen ab heute möglich sein.Vorbesteller der 'Digital Edition' von Sword Art Online: Fatal Bullet oder der Digital Deluxe Edition für Xbox One erhalten zwei Kostüme (Kirito SAO-Kostüm und Asuna SAO-Kostüm) sowie das silberne Sturmgewehr als Bonus.Die Sword Art Online: Fatal Bullet Digital Deluxe Edition für Xbox One erhält das Kirito ALO-Kostüm, das Asuna ALO-Kostüm, das goldene Sturmgewehr sowie den Season Pass, der drei separate DLC-Inhalte sowie drei Waffen als Vorbesteller-Bonus beinhaltet: das Photonenschwert in pink, das Photonenschwert in grün und der Gitarrenlauncher.Bei Steam wird es drei Stufen der Boni für Vorbesteller geben, je nach Gesamtzahl der Vorbestellungen:Letztes aktuelles Video: Intro