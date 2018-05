Sword Art Online: Fatal Bullet: Zweiter DLC angekündigt: Betrayal of Comrades - 4Players.de

Neuer Handlungsbogen und neue Charaktere: Spieler bekommen die Möglichkeit, das Geheimnis um Copy-ArFA-sys zu lüften. Außerdem schließen sich die Gun Gale Online Charaktere Clarence und Shirley den Kämpfern an und unterstützen den Protagonisten auf einem neuen Schlachtfeld.

Neue Bosse: Zwei neue Bosse erwarten die Spieler, die vom Samurai-Stil inspiriert sind und sich entweder als Meister des Schwertkampfs oder als Scharfschütze auszeichnen.

Basis Erweiterung: Die Basis des Spielers wird durch ein neues Gebiet erweitert. Außerdem wird das Umgestalten und Verstärken von Accessoires hinzugefügt. Bekannte Charaktere werden die Basis des Spielers besuchen und exklusive Quests anbieten.

ArFA-sys Transformation: Das ArFA-sys des Spielers kann seine Persönlichkeit je nach Geschlecht verändern.

Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe hat den zweiten DLC, Betrayal of Comrades, für Sword Art Online: Fatal Bullet auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam angekündigt. Neben neuen Bossen, Charakteren und Features wird auch ein brandneues Szenario enthalten sein:Betrayal of Comrades ist im Season Pass des Action-Rollenspiels (zum Test ) enthalten.Letztes aktuelles Video: Ambush of the Imposters DLC