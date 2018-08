Sword Art Online: Fatal Bullet: Dritter DLC angekündigt: Collapse of Balance - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und Dimps haben mit "Collapse of Balance" die dritte Download-Erweiterung für Sword Art Online: Fatal Bullet angekündigt. Der im Season Pass enthaltene DLC umfasst ein neues Story-Kapitel, neue Dungeons, neue Verteidigungskampf-Quests, neue Charaktere, neue Bosse sowie viele neue Gegenstände und soll am 30. August 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) veröffentlicht werden.Dazu heißt es vom Publisher: "Collapse of Balance findet nach den Ereignissen von Betrayal of Comrades statt. Nachdem sie aus ihrem Winterschlaf erwacht ist, bleibt Lievres Ziel ein Geheimnis – ist sie für den ArFa-sys-Vorfall und die Zerstörung der kampffreien Zonen verantwortlich? In diesem neuen Kapitel verbündet sich der Spieler mit Alice und Eugeo, zwei neuen Charakteren, um die Zerstörung durch Lievre aufzuhalten." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Collapse of Balance DLC 3