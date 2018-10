Sword Art Online: Fatal Bullet: "Dissonance of the Nexus"-DLC und Complete Edition erscheinen Anfang 2019 - 4Players.de

Am 18. Januar 2019 wird die vierte DLC-Erweiterung "Dissonance of the Nexus" sowie die Complete Edition von Sword Art Online: Fatal Bullet für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch in Europa und Amerika erscheinen, wie Bandai Namco Entertainment (via Gematsu ) bekannt gibt. In Japan soll der Stapellauf bereits einen Tag früher erfolgen.Die vor zwei Wochen angekündigte Complete Edition (wir berichteten ) wird neben dem Hauptspiel (zum Test ) auch die vier Add-ons "Ambush of the Imposters", "Betrayal of Comrades", "Collapse of Balance" und "Dissonance of the Nexus" umfassen. Letzteres soll eine neue Geschichte mit Sachi, Yuna, Eiji und Seven erzählen. Hier ein kurzer Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Dissonance of the Nexus DLC 4 und Complete Edition