Spintires: MudRunner: Mit Geländefahrzeugen durch die Pampa; "Ultimative Version" von Spintires - 4Players.de

Focus Home Interactive (Publisher) hat zusammen mit Saber Interactive (Entwickler) die Simulation Spintires: MudRunner für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Spintires: MudRunner ist die "ultimative Version" bzw. eine erweiterte Version von Spintires . Es soll im Oktober 2017 erscheinen. Spintires-Besitzer bei Steam bekommen 50%-Rabatt auf Spintires: MudRunner.In der Offroad-Simulation übernimmt man die Kontrolle über Geländefahrzeuge und muss sie durch schwer befahrbares Gelände mit reichlich Hindernissen steuern. Insgesamt sollen 19 unterschiedliche All-Terrain-Fahrzeuge geboten werden, um Aufgaben und Aufträge zu erfüllen (Spintires enthielt sechs Vehikel). Die Entwickler versprechen eine überarbeitete Grafikkulisse und verbesserte Physik (in Echtzeit veränderlicher Untergrund) in einer sibirischen Sandbox-Umgebung. Sechs weitläufige Umgebungen/Karten, ein Herausforderungsmodus mit neun Karten und ein kooperativer Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler sind geplant.Publisher: "Insgesamt können Spieler auf 19 kraftstrotzende Offroad-Fahrzeuge, alle mit ihrem eigenen Charakteristiken und anpassbarem Zubehör, zurückgreifen. Die Missionen und Lieferaufträge führen über schlammiges Gelände, durch reißende Flüsse und die dichten Sibirischen Wälder, mit dynamischen Tag-Nacht-Zyklen. Die verbesserte Grafik- und fortgeschrittenen Physik-Engine ermöglichen eine immersive Sandbox-Erfahrung mit einem realistischen Gelände, das auf das Gewicht und die Bewegung der Fahrzeuge reagiert. Nur mit einer Karte, Kompass, Seilwinde und den eigenen Fahrfähigkeiten als Hilfe, können Spieler allein oder kooperativ, mit bis zu drei anderen Fahrern zusammen, die Welt von Spintires: MudRacer erkunden."Letztes aktuelles Video: Ankündigung