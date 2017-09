Spintires: MudRunner: astragon übernimmt Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz - 4Players.de

astragon Entertainment und Focus Home Interactive haben den Abschluss eines Distributionsabkommens für Spintires: MudRunner bekanntgegeben. Basierend auf dieser Vereinbarung übernimmt astragon den Vertrieb des von Saber Interactive entwickelten Titels in Deutschland, Österreich sowie Teilen der Schweiz. Spintires: MudRunner wird im vierten Quartal 2017 (wahrscheinlich Oktober) für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - auch im Einzelhandel.Spintires: MudRunner ist die "ultimative Version" bzw. eine erweiterte Version von Spintires . "Spintires: MudRunner beinhaltet eine komplett neue Karte für den Sandbox-Modus, welche die fünf Landschaften aus dem Originalspiel ergänzt, einen neuen Herausforderungs-Modus mit neun eigenen Karten sowie 13 zusätzliche Fahrzeuge. Insgesamt stehen dem Spieler somit 19 Off-Road-Fahrzeuge unterschiedlichster Bauart zur Auswahl. Jedes Fahrzeug verfügt dabei über eigene Fahreigenschaften sowie individuell hinzufügbares Equipment. Neben einer vollständig überarbeiteten Grafik erwarten den Spieler zudem zahlreiche weitere Verbesserungen. Bei der Erfüllung der von ihm gewählten Aufträge, die den Spieler in wilde, unberührte Natur, auf nahezu unbefahrbare Matschpisten und durch reißende Fluten führen, begleitet ihn ein dynamischer Tag-/Nachtwechsel. (...) Und wer die Schlammschlachten in Spintires: MudRunner nicht alleine bestreiten möchte, kann bis zu drei Freunde einladen, um gemeinsam den Kampf gegen die Naturgewalten aufzunehmen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung