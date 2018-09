Spintires: MudRunner: American Wilds: Ab Oktober geht's in die amerikanische Wildnis - 4Players.de

Saber Interactive, Focus Home Interactive und astragon Entertainment haben eine neue Erweiterung für Spintires: MudRunner namens American Wilds angekündigt: "Spintires: MudRunner - American Wilds wird Offroad-Fans mit verschiedenen heiß erwarteten Zusatzinhalten wie zwei neuen von den rauen Landschaften Montanas, North Dakotas und Minnesotas inspirierten Sandbox-Karten, neuen Herausforderungen, und, was vielleicht am wichtigsten ist, sieben der kultigsten Fahrzeuge bekannter US-Marken wie Hummer, Chevrolet und Western Star begeistern."Das Add-on wird ab dem 23. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein sowie im November zusammen mit dem Hauptspiel und allen bisher veröffentlichten DLCs für Nintendo Switch erscheinen, wo dann mehr als 30 PS-starke Geländefahrzeuge, 60 Zusatzausstattungen, 10 einzigartige Sandbox- und 11 Challenge-Karten für Offroad-Fans zur Verfügung stehen sollen. Hier ein Vorgeschmack auf die amerikanische Wildnis:Letztes aktuelles Video: American Wilds - Teaser-Trailer