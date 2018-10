Spintires: MudRunner: American Wilds und die American Wilds Edition erscheinen heute für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Im Laufe des heutigen Tages wird die Erweiterung Spintires: MudRunner - American Wilds für Spintires: MudRunner auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Erweiterung ist einzeln erhältlich (Spintires: MudRunner wird vorausgesetzt) oder in der Spintires: MudRunner - American Wilds Edition enthalten, die alle Inhalte von Spintires: MudRunner inkl. Updates sowie American Wilds umfasst - quasi als Komplettpaket. Am 27. November 2018 wird die American Wilds Edition auch für Nintendo Switch erscheinen.Die American-Wilds-Erweiterung umfasst sieben US-amerikanische Trucks (Western Star, Hummer und Chevrolet), Dutzende neuer Fahrzeug-Zubehörteile, zwei Sandbox-Karten (inspiriert durch die raue Landschaft von Montana und North Dakota) und zwei neue Herausforderungskarten.Letztes aktuelles Video: American Wilds - Launch TrailerSaber Interactive, Focus Home Interactive und astragon Entertainment schreiben über Spintires: MudRunner: "Bewältige schlammiges Gelände, tobende Flüsse und weitere Hindernisse, die alle durch die hochentwickelte Physik-Engine dieses Spiels realistisch auf Gewicht und Bewegung deines Fahrzeugs reagieren. Nimm Karte, Kompass, Winde und nutze dein fahrerisches Können - solo oder gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern im Koop-Mehrspielermodus. "Die Spintires: MudRunner - American Wilds Edition wird dann mehr als 30 PS-starke Geländefahrzeuge, 60 Zusatzausstattungen, zehn einzigartige Sandbox- und elf Challenge-Karten für Offroad-Fans zur Verfügung stehen sollen.