Autobahnpolizei Simulator 2: Der Name ist Programm; erster Trailer - 4Players.de

Aerosoft und z-software haben einen neuen Trailer zum Autobahnpolizei Simulator 2 veröffentlicht. In dem Video sind der "Character Creator", die (ausbaubare) Polizeiwache und die Fahrzeugflotte zu sehen. Danach wird die Autobahnpolizei im Einsatz gezeigt.Der Publisher aus Paderborn beschreibt das Spiel wie folgt: "Der Autobahnpolizei Simulator 2 bietet neben zwei neuen Fahrzeugen und einer deutlich größeren Map einen Character Creator, mit dem Spieler ihren Charakter individuell erstellen können. Außerdem kann die Polizeistation ausgebaut werden, um neue Aufgaben freizuschalten. In abwechslungsreichen oder zufällig ausgewählten Missionen können Spieler Verfolgungsjagden mit hohen Geschwindigkeiten, Eskorte-Fahrten, Unfallsicherung und Verkehrskontrollen übernehmen. Neben dem freien Spiel mit zufälligen Missionen bietet der Autobahnpolizei Simulator 2 auch eine aufwendig inszenierte Kampagne, die in mehr als 20 Missionen und Cutscenes eine spannende Geschichte erzählt."Folgende Missionsarten sollen geboten werden: Verkehrskontrollen, Verfolgungen, aktive Einflussnahme auf den Verkehr, Konvoibegleitung, Unfallbearbeitung und Fahrzeugfahndung. Die Simulation soll voraussichtlich am 09. November 2017 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer