Asmodee Digital: Digitale Versionen vieler Brettspiele in Entwicklung: Zombicide, Terraforming Mars und Scythe - 4Players.de

(Days of Wonder) - PC via Steam, Mac, iOS und Android - erscheint im dritten Quartal 2017. Diese Version des beliebten Spiels richtet sich vor allem an das jüngere Publikum. Ticket to Ride ist eine der bestverkauften Serien von Asmodee, bei der die Spieler Zugkarten sammeln, auf der Karte die Strecken für sich beanspruchen und somit Städte miteinander verbinden können. Carcassonne (Z-Man Games) - PC via Steam und Android - erscheint im vierten Quartal 2017. Asmodee stellt die digitale Version des berühmten und vielfach ausgezeichneten Brettspiels vor, mit Spielmodi für Solo- und Multiplayerpartien.

(Catan Studios) - iOS und Android - erscheint im vierten Quartal 2017. Catan Stories ist ein brandneues Text-Adventure, das auf dem weltweit beliebten, preisgekrönten Catan-Brettspiel basiert. Mille Bornes (Asmodee North America) - PC via Steam, iOS und Android - erscheint im vierten Quartal 2017. In dieser Umsetzung des berühmten französischen Kartenspiels müssen Spieler 1000 Kilometer gegeneinander fahren und dabei verschiedenste Gefahren überstehen, um den Sieg davonzutragen."

(Stronghold Games) - Nominiert zum Spiel des Jahres. Im Jahre 2400 treten Spieler als Handelsgesellschaft an, um die menschliche Infrastruktur im gesamten Sonnensystem voranzutreiben und sogar den Mars zu besiedeln. Gloom (Atlas Games) - Hier übernimmt der Spieler die Kontrolle über das Schicksal einer exzentrischen Familie von Außenseitern und Misanthropen. Das Ziel des Spiels ist deprimierend, aber einfach: die Charaktere sind dazu verdammt, die schlimmst möglichen Tragödien zu durchleben, bevor sie vom Tod umarmt werden können.

Asmodee Digital hat digitale Versionen bzw. Umsetzungen vieler Brettspiele wie, Zombicide, Terraforming Mars Scythe , Ticket to Ride, Catan und Bananagrams angekündigt. Im Zuge der GenCon wurde das Spiele-Aufgebot für Ende 2017 sowie 2018 bekanntgegeben. Der Hersteller möchte damit nicht nur Brettspiel-Enthusiasten, sondern auch Familien, Gelegenheitsspieler und Hardcore-Gamer ansprechen."Wir wurden vom großen Zuspruch unserer Spieler überwältigt und freuen uns mitteilen zu können, dass wir noch 2017 sowie im kommenden Jahr viele weitere tolle Spieleumsetzungen veröffentlichen werden, darunter so klangvolle Namen wie Carcassonne, Catan und Ticket to Ride. Wir sind stolz auf unser breit gefächertes Spieleportfolio und geben unser Bestes, um unseren Fans qualitativ hochwertige Produkte zu bieten", so Asmodee Digital."Demnächst" erscheinen:Momentan in Entwicklung: