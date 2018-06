Asmodee Digital: Wird digitale Brettspiele für Switch veröffentlichen; Carcassonne macht den Anfang - 4Players.de

Der digitale Brettspiel-Publisher Asmodee Digital hat bekanntgegeben, dass "bald" damit begonnen wird, die hauseigenen Spiele auf Nintendo Switch zu veröffentlichen. Der erste Titel, den Asmodee Digital als Teil der Strategie zur Entwicklung von Konsolenversionen veröffentlichen wird, ist die digitale Version von Carcassonne. Die Brettspiel-Adaption ist bereits für Android-Geräte sowie PC und Mac via Steam erhältlich. Die Switch-Adaptation wird ab Winter 2018 erhältlich sein."Carcassonne ist nur der erste von vielen Asmodee-Digital-Titeln, die für Nintendos Plattformen noch folgen werden", sagt Pierre Ortolan, CEO Asmodee Digital. "Mit unserer Partnerschaft schaffen wir völlig neue Erlebnisse für Nintendo-Fans und folgen gleichzeitig dem Ziel von Asmodee Digital, großartige Brettspiele auf neue Plattformen zu bringen.""Die Nintendo-Switch-Version von Carcassonne ist eine Gelegenheit, dieses ikonische Spiel noch erfolgreicher zu machen", sagte Moritz Brunnhofer, Geschäftsführer von Hans im Glück."Carcassonne ist einfach zu lernen, aber schwer zu meistern und bietet den Spielern zahllose taktische Möglichkeiten. Innerhalb weniger Minuten kann ein Spieler in brenzlige Situationen geraten, in denen er entscheiden muss, wofür er seine letzte Spielfigur nutzt, oder ob er sein Plättchen lieber dazu benutzen sollte, seine Stadt zu erweitern, oder seinen Gegner zu behindern. Jeder Spieler kann nur ein Plättchen pro Runde ablegen und dort eine Figur platzieren. Jedes neue Spiel entwickelt sich anders und ist voller Möglichkeiten. Charakteristisch für das Spiel ist außerdem sein hohes Grundtempo."