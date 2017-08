Biomutant: Postapokalyptische Kung-Fu-Fabel in einer offenen Welt mit tierischen Figuren offiziell angekündigt - 4Players.de

Aktualisierung vom 22. August 2017, 10:02 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. August 2017, 13:14 Uhr:

Nanu. Anzeige für bislang noch nicht angekündigtes Spiel von @THQNordic im @GamesMarkt? pic.twitter.com/JOMtkYjaoT — Tino Hahn (@Tino_Hahn) 19. August 2017

Inzwischen haben THQ Nordic und der schwedische Indie-Entwickler Experiment 101 Biomutant offiziell angekündigt: "BIOMUTANTs einzigartiges Spieldesign lässt die Spieler Fähigkeiten und Aussehen ihres Charakters mit mächtigen Mutationen, bionischen Prothesen und Waffen verändern. Lasse dir Krallen, Flügel oder ein Roboterbein wachsen – jede Entscheidung beeinflusst die Spielweise deines Helden in den Echtzeitkämpfen, in denen Martial-Arts-Nahkampf und Feuerwaffen nahtlos miteinander verschmelzen.Die in einem fantasievoll gestalteten, postapokalyptischen Universum angesiedelte Kung-Fu-Fabel BIOMUTANT steckt voller fantastischer Kreaturen, gefährlicher Fraktionen und farbenprächtiger Welten, die mit Mechs, Paragleitern, Ballons, Reittieren, Jetskis und weiteren Fortbewegungsmitteln entdeckt und erkundet werden wollen." Das Open-World-Action-Rollenspiel soll wie berichtet 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und auf der gamescom anspielbar sein. Zudem wurde eine offizielle Website gestartet sowie erstes Bild- und Videomaterial veröffentlicht:THQ Nordic hatte die Ankündigung von zwei neuen Spielen auf der gamescom 2017 geplant . Der erste Titel wurde vor wenigen Tagen enthüllt, und zwar das Horror-Abenteuer Black Mirror von King Art Games ( wir berichteten ). Das zweite Spiel wurde bisher so beschrieben: "Die (...) Ankündigung ist eine brandneue, originale IP. Dieses Open-World RPG spielt sich in einem einzigartigen Universum ab, und bezeichnet sich selbst als post-apokalyptische Kung-Fu Fabel." Das bisher unangekündigte Projekt dürfte Biomutant sein - eine Anzeige im Branchen-Magazin GamesMarkt nahm die Ankündigung vorweg.Das Open-World-Action-Rollenspiel Biomutant soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Entwickelt wird der Titel von X101 bzw. Experiment 101 aus Schweden. Die tierische Hauptfigur, die aus der Verfolgerperspektive (Third Person) gesteuert wird, scheint sowohl auf Nahkampf als auch auf Fernkampf mit Projektilwaffen zu setzen. Auf den kleinen Screenshots ist zu erkennen, wie der tierische Protagonist durch einen Wald läuft, einen See mit einem technischen Hilfsmittel überquert und mit Flügeln (ggf. auf einem Flugreittier) durch die Luft gleitet. Die offizielle Ankündigung sollte in den nächsten Tagen folgen.