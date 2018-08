Biomutant: Action-Rollenspiel auf Sommer 2019 verschoben - 4Players.de

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Titel von Experiment 101 deutlich an Vielfalt (Umgebungen) zugelegt und die Kämpfe (nahtloser Übergang zwischen Fern- und Nahkampf) wirkten dynamischer, rasanter sowie flüssiger. Zudem gab es mehr verrückte Ideen (Kleintier-Kanone, Gegner mit Wasserblasen überrollen, ein Kampf im Bauch des Bosses) zu sehen. Eine weitere Vorschau wird in den nächsten Wochen folgen.

Bei der gamescom 2018 hat THQ Nordic bestätigt, dass Biomutant auf den Sommer 2019 verschoben wurden. Das nicht einmal 20 Personen umfassende Entwicklerteam soll mehr Zeit für das viel versprechende Action-Rollenspiel bekommen, hieß es.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Spielszenen-TrailerEine postapokalyptische Kung-Fu-Fabel mit tierischen Charakteren in einer offenen Spielwelt? Was zunächst wie Horizon Zero Dawn mit Waschbär aussah, entpuppte sich auf der gamescom 2017 als eines der wenigen herausstechenden Highlights. Denn das Action-Rollenspiel von Experiment 101 und THQ Nordic sprühte nur so vor Spielwitz, rasanten Kämpfen, kreativen Mutationen und einer Prise Yin-Yang. Mehr dazu in der Vorschau (von der gamescom 2017).