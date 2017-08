Jurassic World Evolution: Dinopark-Aufbau von Frontier Development angekündigt - 4Players.de

DARK-THREAT schrieb am 20.08.2017 um 23:05 Uhr

Tja, und ich mag in der Realität keine Zoos und keinen Zirkus (da ich darin Tierquälerei sehe). In Videospielen ist das aber eben ok... Videospiele sind dazu auch da, Dinge zu tun, die man in der Realität nicht tun kann oder tun würde. Zumal Dinosaurier heute keine Realität sind.