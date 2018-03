Jurassic World Evolution: Termine, Editionen, Deluxe-Dinosaurier, Screenshots, Spielszenen und ein Trailer - 4Players.de

Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution (PC)

Frontier Developments hat den Veröffentlichungstermin von Jurassic World Evolution bestätigt. Das Aufbauspiel wird zuerst in digitaler Form am 12. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - im Fahrwasser des Films Jurassic World: Fallen Kingdom (Termin: 7. Juni 2018). Die physische Box-Version für PS4 und Xbox One wird ab dem 3. Juli 2018 im Einzelhandel erhältlich sein. Außerdem steht der folgende Trailer mit Spielszenen bereit.Im Laufe des Tages wird man das Spiel vorbestellen können. Eine Standard Edition sowie eine Digital Deluxe Edition (enthält fünf zusätzliche Dinosaurier: Styracosaurus, Crichtonsaurus, Majungasaurus, Archaeornithomimus und Suchomimus) werden auf Steam Xbox Live und im Frontier Store angeboten. Die normale PC-Version kostet 54,99 Euro. Die Deluxe Edition ist fünf Euro teurer. Die Konsolen-Versionen scheinen ebenfalls fünf Euro mehr zu kosten. Vorbesteller erhalten plattformexklusive Skins für Helikopter und das Off-Road-Fahrzeug.Jurassic World Evolution gibt Spielern die operative Kontrolle über die Isla Nublar und den Muertes Archipel. Sie können ihre eigene Jurassic World errichten, indem sie als Bioingenieur neue Dinosaurier züchten sowie Attraktionen, Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen bauen. Jede Entscheidung führt zu unterschiedlichen Konsequenzen und großen Herausforderungen, vor allem wenn 'das Leben seinen Weg findet'.Letztes aktuelles Video: Pre-Order Trailer