Jurassic World Evolution: Ausführliches Spielszenen-Video: Gehegebau, Forschung, Genom-Modifikation etc. - 4Players.de

Nach der Bekanntgabe des Erscheinungstermins ( wir berichteten ) hat Frontier Developments eine über 20 Minuten lange Video-Präsentation von Jurassic World Evolution veröffentlicht. In der "Gameplay-Demo" zeigen die Entwickler, wie man an die DNA zum Klonen von Dinosauriern kommt, wie sich Gehege errichten lassen und wie man Dinosaurier innerhalb des Parks in ein anderes Gehege verfrachtet. Es ist sogar möglich, das Gewehr mit Betäubungspfeilen wie in einem Shooter selbst zu steuern und Dinos damit ins Reich der Träume zu schicken, um sie "umsiedeln" zu können.Auch auf das Forschungssystem und die Erweiterung des Dinosaurier-Genoms mit der DNA von anderen Tieren, um Lücken in der DNA-Sequenz zu schließen, wird eingegangen. Füllt man solch eine Lücke im Triceratops-Genom zum Beispiel mit der DNA von einem Krokodil, so werden die Werte "Verteidigung" und "Prestige" des Dinosauriers steigen, während die "Überlebensfähigkeit" leicht fällt - im Vergleich zur Standard-Lückenfüllung mit der DNA eines Laubfroschs.Aufgrund des gezeigten Materials kann davon ausgegangen werden, dass die Cobra-Engine, die schon bei Planet Coaster zum Einsatz kam, in Jurassic World Evolution verwendet wird - gerade die Simulation der Besuchergruppen sieht schwer nach Planet Coaster aus.Letztes aktuelles Video: First Official Gameplay DemoDas Aufbauspiel wird zuerst in digitaler Form am 12. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - im Fahrwasser des Films Jurassic World: Fallen Kingdom (Termin: 7. Juni 2018). Die physische Box-Version für PS4 und Xbox One wird ab dem 3. Juli 2018 im Einzelhandel erhältlich sein. Jurassic World Evolution gibt Spielern die operative Kontrolle über die Isla Nublar und den Muertes Archipel. Sie können ihre eigene Jurassic World errichten, indem sie als Bioingenieur neue Dinosaurier züchten sowie Attraktionen, Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen bauen. Jede Entscheidung führt zu unterschiedlichen Konsequenzen und großen Herausforderungen, vor allem wenn 'das Leben seinen Weg findet'.