Jurassic World Evolution: Drittes Video-Tagebuch über die Dinosaurier und ihre Bedürfnisse - 4Players.de

Im dritten Video-Tagebuch sprechen die Entwickler von Jurassic World Evolution über die eigentlichen Stars: die Dinosaurier. In dem Video erklären die Entwickler zunächst, wie man Gendaten mithilfe von Expeditionsteams (Ausgrabungen auf der Welt) sammelt und daraus dann Dinosaurier entstehen können. Die Spieler müssen sich nicht nur um die Grundbedürfnisse der Tiere wie Hunger und Durst kümmern, sondern sich auch mit den "sozialen Bedürfnissen" der Pflanzenfresser beschäftigen. Fleischfresser hingegen wollen jagen. "Alle Dinosaurier in Jurassic World Evolution sind verhaltensgetrieben und können für die Gäste tödlich sein, also behaltet immer ihre Werte/Statistiken im Auge, um ein sicheres und unterhaltsames Parkerlebnis für die Besucher zu gewährleisten", schreiben die Entwickler.Das Aufbauspiel wird zuerst in digitaler Form am 12. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - im Fahrwasser des Films Jurassic World: Fallen Kingdom (Termin: 7. Juni 2018). Die physische Box-Version für PS4 und Xbox One wird ab dem 3. Juli 2018 im Einzelhandel erhältlich sein. Jurassic World Evolution gibt Spielern die operative Kontrolle über die Isla Nublar und den Muertes Archipel. Spieler können ihre eigene Jurassic World errichten, indem sie als Bioingenieur neue Dinosaurier züchten sowie Attraktionen, Forschungs- und Eindämmungseinrichtungen bauen. Jede Entscheidung führt zu unterschiedlichen Konsequenzen und zu Herausforderungen.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 3 Working with Dinosaurs