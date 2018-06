Jurassic World Evolution: Dinosaurierpark-Aufbauspiel für PC, PS4 und Xbox One erschienen - 4Players.de

Frontier Developments hat Jurassic World Evolution zusammen mit Universal Pictures für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One in digitaler Form veröffentlicht (Preis: 54,99 Euro). Am 3. Juli wird das Spiel für PS4 und Xbox One auch im Handel erhältlich sein. Unser Test des grafisch eindrucksvollen, aber stellenweise ziemlich oberflächlichen Aufbauspiels befindet sich in Arbeit und wird in den nächsten Tagen (nach dem E3-Trubel) erscheinen."Die Spieler sind für das Management der legendären Isla Nublar und der umliegenden Inseln des Muertes-Archipels zuständig. Sie bestimmen das Schicksal der Inseln, indem sie Attraktionen, Sicherheits- und Forschungseinrichtungen bauen und so ihre eigene Jurassic World gestalten. Mittels Bioengineering lassen sich Dinosaurier-Spezies züchten, die fühlen, denken und intelligent auf ihre Umgebung reagieren. Sie können sich entscheiden, ihre Spielwelt durch tiefgreifende Management-Optionen zu kontrollieren, oder sich den Herausforderungen in actionlastigen Gameplay-Sequenzen direkt auf dem Boden und aus der Luft zu stellen. Jede Entscheidung eröffnet einen neuen Pfad und wenn 'das Leben einen Weg findet', kommt es zu spektakulären Herausforderungen.""Jurassic World Evolution lässt Spieler und Fans der Filme ins Jurassic World-Universum eintauchen", sagt Jonny Watts, Chief Creative Officer von Frontier. "Mit der reichhaltigen Hintergrundgeschichte, ikonischen Charakteren, unglaublich lebendigen Dinosauriern und Inseln, die man je nach Belieben gestalten kann, macht Jurassic World Evolution den Traum von der eigenen Isla Nublar wahr. Diese Welt gehört EUCH und wir können es kaum erwarten, was die Spieler damit machen werden.""Durch unsere Zusammenarbeit mit Frontier haben wir ein reichhaltiges, aufregendes und spaßiges Spielerlebnis erschaffen, durch das sich Spieler mit Jurassic World auf eine Art und Weise beschäftigen können, die vorher kaum vorstellbar erschien", so Chris Heatherly, Executive Vice President of Games and Digital Platforms bei Universal Brand Development. "Mit seinen ikonischen Charakteren und Ereignissen aus der populären Filmreihe ist Jurassic World Evolution ein authentisches Abenteuer, das noch über Jahre hinweg unterhalten wird."Frontier hat außerdem neue Inhalte für alle Spieler angekündigt: sechs Dinosaurier aus dem neuen Film "Jurassic World: Das gefallene Königreich", darunter auch der Indoraptor. Das Content-Update wird ab dem 22. Juni kostenlos zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart