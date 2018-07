Jurassic World Evolution: Hat sich über eine Mio. Mal verkauft; Bekanntheit des Films feuerte die Verkäufe an - 4Players.de

Jurassic World Evolution hat sich über eine Million Mal auf PC, PS4 und Xbox One verkauft, verriet Frontier Developents gegenüber GamesIndustry . Die Verkaufszahlen bilden die ersten vier Wochen der Veröffentlichung ab. Das Dinosaurierpark-Aufbauspiel erschien am 12. Juni in digitaler Form und am 3. Juli als Box-Version für Konsolen."Wir sind sehr zufrieden mit Jurassic World Evolution und freuen uns, dass wir so schnell die Schwelle von 1 Million [verkauften] Exemplaren überschritten haben", sagte Frontier CEO David Braben. "Es besteht kein Zweifel daran, dass die ersten Verkäufe von der weltweiten Bekanntheit des Films profitiert haben, aber es ist die Qualität des Spiels, die wirklich wichtig ist, und ich glaube, dass unser Team hervorragende Arbeit geleistet hat, um ein Spiel zu entwickeln, das eine große Bandbreite von Spielern auf der ganzen Welt genießen können".Auf mögliche Erweiterungen, Updates und DLC-Pakete ging er nicht weiter ein - schließlich waren Parkmanagement und Wirtschaftsteil in Jurassic World Evolution doch ziemlich seicht. Flug- und Wassersaurier fehlten ebenfalls ( zu unserem Test ). Elite Dangerous hat sich seit Verkaufsstart über 2,75 Mio. Mal verkauft (Stand: August 2017). Auch Planet Coaster hat die Eine-Million-Marke auf PC übersprungen.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit