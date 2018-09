Jurassic World Evolution: Größere Herausforderungen mit Update 1.4 auf PC und Xbox One; PS4-Update später - 4Players.de

hydro skunk 420 hat geschrieben: ? Heute 11:51 Für mich kommt das Spiel erst dann infrage, wenn sie eine Pausefunktion (mit gleichzeitiger Management-Möglichkeit) einbauen. Kein Bock, mich bei so einem Spiel stets in Echtzeit durchzuhetzen. Will gemütlich planen können, wie ich es auch aus anderen Genrevertretern gewohnt bin. Für mich kommt das Spiel erst dann infrage, wenn sie eine Pausefunktion (mit gleichzeitiger Management-Möglichkeit) einbauen. Kein Bock, mich bei so einem Spiel stets in Echtzeit durchzuhetzen. Will gemütlich planen können, wie ich es auch aus anderen Genrevertretern gewohnt bin.

Da sprichst Du definitiv einen Punkt an, den ich bis heute nicht nachvollziehen kann.Dieses Spiel schreit förmlich danach, gemütlich dem Dino-Treiben zuzusehen - und dann setzt man diesem hübschen Ding so einen erzwungenen Zeitdruck auf.Dieses Genre ist was für den Perfektionisten in mir und Planung in Echtzeit ist für mich Stress pur ^^