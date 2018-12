Hab im letzten Sale für nen 20er zugeschlagen und das ist es allemal wert. Es unterhält oberflächlich ganz gut, auch wenn es einen eigentlich nur beschäftigt, während das Geld von allein in die Kassen plätschert. Es hinterlässt so ein etwas eigenartiges Gefühl - man hat die ganze Zeit Spaß und kann nebenbei Dinos gucken, nur hinterher fragt man sich kurz, was man jetzt eigentlich schon wieder 2-5 h gemacht hat, statt einfach mal früh schlafen zu gehenDas was mich wirklich nervt, ist die Beliebigkeit und Lieblosigkeit der Aufträge (nicht der Missionen) und der faktische Zwang diese auszuführen, um vor Sabotage geschützt zu sein; und dass jeder Laden genau EIN Objekt im Angebot hat - wtf!Daher werd ich genauso wenig 5 ? für 3 Dinos bezahlen wie 15 für diesen komischen Dr. Wu DLC, aber ich werde es regelmäßig reinschmeissen, wenn ich grafisch ansprechend und spielerisch weitgehend belanglos unterhalten werden will.