A.O.T. 2: Fortsetzung zu Wings of Freedom angekündigt - 4Players.de

Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle) Screenshot - A.O.T. 2 (Alle)

Koei Tecmo hat eine Fortsetzung zu A.O.T. Wings of Freedom angekündigt, die Anfang 2018 für noch nicht näher benannte Plattformen in Europa erscheinen soll. A.O.T. 2 wird wie sein Vorgänger (zum Test ) von Omega Force entwickelt und auf dem Anime "Attack on Titan" basieren. Neben der typisch rasanten Action werden auch eine Fülle neuer Spielmechaniken versprochen.Weiter heißt es : "Die Spieler werden erneut die 3D-Manöver-Ausrüstung anlegen können, um damit die furchterregenden Titanen abzuwehren und den Frieden innerhalb der Mauern wiederherzustellen." Eine offizielle Website wurde bereits eingerichetet, ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer