A.O.T. 2: Buddy-Actions, Titan-Transformation und Zufluchtsorte

In A.O.T. 2 können sich Teammitglieder mit "Buddy-Actions" aus brenzligen Situationen retten oder dank der Titan-Transformation in die Offensive gehen. Einmal aktiviert, kann ein Teammitglied die Macht der Titanen entfesseln. Jedoch sind nicht alle neuen Fähigkeiten zur reinen Unterstützung ausgelegt. "So sorgt der Hook-Drive für völlig neue Bewegungsfreiheit durch temporeiche Sprung-Attacken oder hinterhältige Angriffe, die den Scouts mächtige Attacken ermöglichen. Ein Schlag aus dem Verborgenen kann nur Erfolg haben, wenn die Scouts von den Titanen unentdeckt bleiben, was bei den gigantischen Feinden keine leichte Aufgabe ist. Spieler können aus diesem Grund Titanen mit Blitzgranaten außer Gefecht setzen oder mit speziellen Waffen festnageln und überwältigen. Außerhalb der Schlacht, können Scouts ihr Antriebsgas - für die omnidirektionale Steuerung, Klingen und andere Vorräte auffüllen. Einige Basen dienen zusätzlich auch als Zufluchtsorte, die mit automatischen Artillerie-Türmen angreifende Titanen in Schach halten", erklärt der Koei Tecmo Europe.Die Fortsetzung von A.O.T. Wings of Freedom wird im März 2018 auf PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Box-Versionen für PS4, Switch und Xbox One wurden bestätigt.Letztes aktuelles Video: Teaser