A.O.T. 2: Umsetzungen für Switch und PS Vita (nur Japan) im Trailer

Koei Tecmo zeigt die Switch-Umsetzung und die PS-Vita-Version von A.O.T. 2 in den folgenden Trailern. Die Vita-Fassung wird nur in Japan (Termin: 15. März) erscheinen. In westlichen Gefilden wird A.O.T. 2 am 20. März 2018 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht.Der Nachfolger von A.O.T. Wings of Freedom basiert auf dem Anime "Attack on Titan" und erzählt die Geschichte der ersten beiden Serienstaffeln aus einem neuen Blickwinkel. Der kooperative Spielmodus aus dem Vorgänger kehrt zurück (Story-Modus und Scout-Missionen) und wird von einem Spieler-gegen-Spieler-Modus ergänzt. Die Spieler können sich in diesem Modus gegenseitig herausfordern, ihre Punktzahlen vergleichen und um den Platz an der Spitze der Ranglisten kämpfen.