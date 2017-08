ALDI life Games: Supermarkt-Kette startet digitalen Spieleshop für PC und Konsole - 4Players.de

Zum Start der Gamescom will die Supermarktkette ALDI in Kooperation mit Medion auch Spielecodes für PC, Mac und Konsole anbieten. Unter dem Label ALDI life konnte man bisher lediglich Filme und Musik digital erwerben, ab dem 22. August sollen auch Spiele wie Anno 2205 The Division oder Watch_Dogs 2 für je 15 Euro hinzu kommen. Außerdem will man "alle auf der Gamescom vorgestellten PC Spiele" anbieten. Dazu die Pressemitteilung:"Wir sind überzeugt, dass wir mit ALDI life Games eine breite Zielgruppe ansprechen. Für jede Altersgruppe sind passende Spiele dabei – ob Klassiker oder angesagte Top-Games. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis rundet ALDI life Games ab."Und wie kann man die Spiele kaufen? Zunächst muss man ohne Abo-Verpflichtung ein Konto bei ALDI life anlegen, um dann über Paypal, Kreditkarte oder eine Guthaben-Karte aus Aldi-Filialen zu bezahlen. Der erworbene Online-Code kann dann bei den entsprechenden Anbietern wie Steam, App-, PlayStation- oder Xbox-Store eingelöst werden. Wer Spiele ab 18 Jahren kaufen will, muss über Sofort-Ident zunächst sein Alter verifizieren lassen.