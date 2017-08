Die Sims 4: Hunde & Katzen: Virtuelle Haustiere für PC und Mac im Anmarsch - 4Players.de

Electronic Arts und Maxis haben mit " Hunde & Katzen " ein neues Add-on für Die Sims 4 angekündigt , das ab dem 10. November 2017 für PC und Mac erhältlich sein soll. Dazu heißt es vom Hersteller: "Erstelle ein Tier ist zurück, und das Feature ist leistungsstärker als je zuvor. Es steht eine riesige Palette an Katzen- und Hunderassen zur Verfügung, und ihr könnt zwei beliebige Rassen mit ein paar Klicks kombinieren, um einen tollen Mischling zu erstellen. Aber was ist mit der Gestaltung des Fells?! Ob ihr nun ein paar Punkte hinzufügen, einen Punkt auf die Nase setzen oder mit Schablonen kompliziertere Muster kreieren möchtet - nie war es leichter, Tiere individuell zu gestalten. Und es gibt lustige Kostüme für Hunde und Katzen. (Euer Hund kann zum Beispiel in einem Haikostüm schwimmen gehen.)Wenn ihr auf den Live-Modus zugreift, erkennt ihr sofort, dass die neuen Haustiere ausdrucksstärker, interessanter und einzigartiger sind als je zuvor. Katzen verkrümeln sich vor Hunden, indem sie auf den Kühlschrank springen und von dort aus auf die Sims herabschauen. Ehrgeizige Tierbesitzer können ihren Hunden eine Reihe Tricks mit steigendem Schwierigkeitsgrad beibringen oder mit ihnen in der neuen Welt Brindleton Bay spazieren gehen, wo sie Vögeln hinterher jagen oder sich einfach nur austoben können. Merkmale verleihen den Tieren Individualität, doch nur die besten Tierbesitzer nehmen die Ängste, Wünsche etc. ihrer Tiere wahr.Sobald ihr euren Welpen erzogen und den automatischen Futternapf für die Katze programmiert habt, können eure Sims die lokale Tierarztpraxis erwerben, um mit der Arbeit als Tierarzt zu beginnen. Ihr habt richtig gehört! Ihr könnt eine eigene Tierklinik besitzen, engagiertes Personal einstellen, Krankheiten diagnostizieren und Operationen durchführen, um das Wohlbefinden der Tiere in der Nachbarschaft zu verbessern (und ein paar Simoleons zu verdienen)."Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer