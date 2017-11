Die Sims 4: Hunde & Katzen: Erweiterung für PC und Mac erhältlich - 4Players.de

Electronic Arts hat das Erweiterungspack Hunde & Katzen für Die Sims 4 (PC und Mac) als Code-in-a-Box und in digitaler Form bei Origin für 39,99 Euro veröffentlicht. Am 17. November 2017 werden außerdem das Hauptspiel Die Sims 4 sowie einige Add-ons (Erweiterung: Großstadtleben, Vampire-Gameplay-Pack, Sonnenterrassen-Accessoires-Pack und Vintage-Glamour-Accessoires-Pack) für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Unser Team hat hart an der Entwicklung von Die Sims 4 Hunde & Katzen und Die Sims 4 für Konsolen gearbeitet, und wir sind stolz darauf unserer engagierten Community tiefreichende und belohnende Spielerfahrungen auf mehreren Plattformen bereitzustellen", erklärt Joe Nickolss, Maxis General Manager. "Es ist uns sehr wichtig, unseren Fans eine Vielzahl von Eintrittspunkten in das Universum von Die Sims zu bieten, und wir sind optimistisch, dass diese Möglichkeiten immer weiter wachsen werden.""Wir wissen, wie sehr die Mitglieder der Community ihre echten Hunde und Katzen lieben, und wir sind sehr glücklich, dass sie ihre geliebten Vierbeiner jetzt in die Welt ihrer Sims integrieren können", berichtet Lyndsay Pearson, Executive Producer von Die Sims. "Hunde und Katzen waren immer eine Bereicherung in der Die Sims-Reihe, und wir sind ganz aufgeregt, diese zauberhaften Wesen nun auch in Die Sims 4 erleben zu dürfen."Der Publisher schreibt zu Die Sims 4: Hunde & Katzen: "Mit dem neuen Erstelle ein Tier-Tool können Spieler die bisher ausdruckstärksten und individuellsten Haustiere erstellen und gestalten. Es steht eine Vielzahl von Hunde- und Katzenrassen (oder Mischlingen) zur Auswahl, um den Tieren ein ganz besonderes Aussehen zu verleihen. Spieler können das Fell der Hunde und Katzen mit zahlreichen Mustern individualisieren oder die Haustiere direkt anmalen und mit Punkten, Streifen und anderen Details einzigartig gestalten. Zum allerersten Mal in Die Sims können Hunde und Katzen auch lustige Outfits und Accessoires tragen. Zudem verschönern die virtuellen Haustiere den Alltag der Sims durch so manche Überraschung. Spieler können ihren Sims helfen, eine besondere Beziehung zu ihren Tieren aufzubauen, sie zu trainieren und mit ihnen zu spielen. Sie beobachten, wie die Haustiere eine eigene Persönlichkeit entwickeln und für Tiere typische Verhaltensweisen an den Tag legen. Zudem können Spieler ihre Haustiere beschützen und sich als Tierarzt um sie kümmern, indem sie ihre eigene Tierklinik eröffnen und zum besten Tierarzt der Stadt aufsteigen."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart