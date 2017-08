Anno 1800: Ubisoft und Blue Byte kündigen den nächsten Teil der Aufbau-Strategie an - 4Players.de

Mit Anno 1800 hat Ubisoft eine neue Ära und damit den nächsten Teil der beliebten Aufbau-Strategie angekündigt. Die Entwicklung übernimmt das Studio von Blue Byte in Mainz. Allerdings müssen sich Fans noch etwas länger gedulden: Die Reise ins 19. Jahrhundert soll erst im Winter 2018 auf dem PC starten. Umsetzungen für andere Plattformen scheinen derzeit nicht geplant zu sein.In der Pressemitteilung zur Ankündigung heißt es:"Spieler werden reichlich Möglichkeiten haben, ihre Fertigkeiten als Herrscher auf die Probe zu stellen, während sie große Metropolen errichten, effiziente Logistik-Netzwerke planen, neue Länder erkunden und besiedeln und ihre Gegner über Diplomatie, Handel oder Krieg beherrschen.ANNO 1800 kombiniert das Beste, was die Aufbausimulationsreihe zu bieten hat: Ein umfangreiches Städtebau-Erlebnis, inklusive einer storybasierten Kampagne, einen höchst anpassbaren Sandbox-Modus und die klassischen Anno-Mehrspieler-Erlebnisse.""Mit ANNO 1800 wollen wir unsere Fans wirklich glücklich machen. Wir wollen ihnen die bekannten Features der Marke bieten, die sie am meisten lieben und diese mit einer innovativen Spielerfahrung und einem erinnerungswürdigen Setting kombinieren", verspricht Benedikt Grindel, Studio Manager bei Ubisoft Blue Byte. "Wir können es kaum erwarten, die weiteren Inhalte mit den Spielern in den kommenden Monaten zu teilen."Dabei möchte man die Community aktiv in die Entwicklung einbinden und hat zu diesen Zweck die Initiative ANNO Union gestartet, in der Fans Feedback geben und sogar über geplante Inhalte abstimmen können. Auch Testläufe sind im Rahmen des Programms geplant. Mehr Infos findet ihr auf der Webseite zu ANNO Union , auf der man sich auch registrieren kann.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer