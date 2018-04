Anno 1800: "Tiefgründigere" Seeschlachten und keine Kriegsführung an Land - 4Players.de

Die militärischen Auseinandersetzungen in ANNO 1800 werden sich auf "erweiterte und tiefgründigere" Seeschlachten beschränken. Die Gefechte auf hoher See werden direkt auf den Inselkarten und nicht auf separaten Schlachtfeldern (ANNO 2205) geführt. Kriegsführung an Land wird gar es nicht geben.Bastian Thun (Community Developer bei Blue Byte) erklärt im ANNO-Union-Blog , dass sie nach dem Feedback von Spielern und ANNO-Veteranen noch einmal an Landeinheiten gearbeitet hätten, mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden waren:"Basierend auf diesem ausführlichen Feedback und den Wunschlisten der Spieler, machten wir uns daran mögliche Spieldesigns für Landeinheiten zu entwickeln die den Erwartungen unserer Spieler gerecht werden würden, ohne negative Auswirkungen auf die Qualität und den Umfang unserer anderen geplanten Inhalte und Features zu haben. Auf Grund des Community-Feedbacks zu Anno 2205 ist unsere absolute Hauptpriorität für 1800 ein großartiges Aufbauspiel zu erschaffen, das unseren Fans all die Spieltiefe und Widerspielbarkeit bietet, die sie seit 20 Jahren von der Marke 'Anno' erwarten. Gleichzeitig ist es uns ebenso wichtig, dass alle Spielelemente die hohen Qualitätsstandards, die wir als Entwicklerteam von uns selbst erwarten, treffen. Leider versprach keines der Designs, das wir im Laufe der letzten Monate erarbeitet haben, diese Qualitätsstandards zu erfüllen, ohne dabei negative Auswirkungen auf andere Features zu nehmen. Zudem sind wir davon überzeugt, dass ein Zurückschrauben der Spieltiefe bei den wirtschaftlichen Aspekten, die seit jeher das Herzstück von Anno sind, zu Gunsten eines erweiterten Militärparts unserem Ziel ein herausragendes Aufbauspiel zu entwickeln einen Bärendienst erweisen würde. Daher haben wir als Team schweren Herzens die Entscheidung getroffen an unserem ursprünglichen Plan, uns auf erweiterte Seeschlachten zu konzentrieren und auf Landeinheiten zu verzichten, festzuhalten."Auf die Seeschlachten und die verschiedenen Möglichkeiten, feindliche Inseln zu übernehmen, wollen die Entwickler in den kommenden Monaten näher eingehen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer