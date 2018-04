Anno 1800: Das Comeback der Gegenstände: Kulturgüter, Spezialisten, Verbrauchsgüter und Maschinen - 4Players.de

Die Hafenmeisterei

"Kulturgüter: Die industrielle Revolution und der Aufstieg der Mittelklasse haben den intellektuellen Horizont der Menschen ihrer Zeit nachhaltig erweitert. Dank einem unbändigen Hunger nach Geschichte, Kunst und exotischen Orten können solche Gegenstände die Attraktivität Deiner Metropole immens steigern. Beispielsweise wird dein neueröffneter Zoo ohne exotische Tiere nicht viele Besucher anziehen; solche Tiere zu finden kann natürlich ein ganz eigenes Abenteuer darstellen…

Spezialisten: Begabte Talente, inspirierende Persönlichkeiten oder visionäre Wissenschaftler- Spezialisten sind Besucher, die von den Sehenswürdigkeiten und Wunderwerken deiner paradiesischen Insel angelockt wurden. Während ein einfacher Geselle lediglich die Produktion einer Werkstatt leicht verbessern wird, können berüchtigte Abenteurer bei der Jagd nach den exotischsten wilden Tieren helfen; ein mit allen Wassern gewaschener Kapitän kann sogar mit seinen Fähigkeiten das Schlachtenglück zu Deinen Gunsten verändern!

Verbrauchsgüter: Gibt es wirklich Probleme die man nicht mit etwas gutem alten Dynamit lösen kann? Verbrauchsgüter sind Gegenstände mit einem starken Einfluss auf die Spielwelt, die aber durch Faktoren wie Zeit oder Anzahl der Nutzungen eingeschränkt sind.

Maschinen: Deine Arbeiter hatten natürlich die Gerüchte gehört, aber nichts konnte sie darauf vorbereiten das erste Mal einen industriellen Webstuhl in Deiner Segelfabrik zu sehen. Maschinen reflektieren die zahlreichen technologischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, und wie der Siegesmarsch der maschinellen Produktion den Weg für die moderne Industrie gebahnt hat. Damit werden sie natürlich im Mittelpunkt Deiner Bemühungen, die Produktion zu steigern, stehen."

Das Rathaus

In Anno 1800 wird es wieder "Gegenstände" geben - wie schon in Anno 1404 und Anno 2070 . Bei Anno 2205 fehlte dieses Feature. Die Entwickler haben sich außerdem vorgenommen, das Gegenstandssystem zu erweitern und zu verbessern."Während das Gameplay von Anno 1800 mit zunehmender Spieldauer und dem Erreichen neuer Stufen zusehends an Komplexität gewinnt, stellen die Gegenstände quasi die Stellschrauben dar mit denen Du die Produktivität Deiner Gebäude modifizieren, Deine Taktik um besondere Fähigkeiten erweitern oder allgemein deinen bevorzugten Spielstil auf eine spaßige Weise unterstützen kannst", schreibt Ubisoft Blue Byte.Laut einem Senior Game Designer des Aufbauspiels werden die Gegenstände in Anno 1800 die Funktionalität der Gebäude beeinflussen. So verfügen bestimmte Gebäude über Inventarplätze, in denen Gegenstände platziert werden können. Die platzierten Gegenstände haben dann eine Wirkung bzw. einen Effekt im Einflussbereich dieses Gebäudes. Ob Schiffe ebenfalls Inventarplätze (ehemals Sockel) haben werden, wurde in dem Blog-Beitrag bei Anno Union nicht erwähnt.Ubisoft: "Aktuell planen wir drei solcher Gebäude im Spiel zu haben: Das Gildenhaus kann Deine Produktion beeinflussen, das Rathaus ist für die Bürger zuständig und die Hafenmeisterei kann Dir unter anderem Vorteile beim Handel verschaffen. Jedes dieser Gebäude hat seinen eigenen Einflussbereich, und Du kannst jeweils mehrere davon bauen. Es gibt allerdings eine Begrenzung, die mit dem Wachsen der Stadt nach und nach gelockert wird. Ein Beispiel für so einen 'Gegenstand' könnte beispielsweise ein abgehärteter Wachtmeister sein, der die Effektivität der Polizei in seinem Distrikt verbessert. Aber auch andere Gebäude, wie der Zoo, werden von Gegenständen Gebrauch machen. Hier ist der Effekt allerdings etwas anders, da der Zoo eine ordentliche Aufwertung für die Attraktivität deiner Stadt darstellt ohne jedoch die Produktivität anderer Gebäude zu beeinflussen."Derzeit sind vier Kategorien von Gegenständen vorgesehen, die jeweils einen anderen Anwendungsbereich haben und an andere Spielsysteme gebunden sind: Kulturgüter, Spezialisten, Verbrauchsgüter und Maschinen. Gegenstände erhält man durch Quests, als Belohnung für besondere Errungenschaften etc."Beispielsweise sind militärische Gegenstände keine eigene Kategorie, sondern fallen unter eine der obengenannten; wie beispielsweise der schon erwähnte Kapitän als Spezialist, oder fortschrittliche Waffen mit denen Du Deine Feinde überrumpeln kannst."Wie in vielen anderen Spielen gibt es Gegenstände in verschiedenen Seltenheitsstufen: Gewöhnlich, Außergewöhnlich, Selten, Bemerkenswert und Legendär (Namen sind noch Platzhalter). Die Seltenheitsstufe bestimmt die Effektivität bzw. die Nützlichkeit des Gegenstands und ist zugleich ein Gradmesser für den Aufwand, um diesen Gegenstand zu bekommen."Während Du gewöhnliche Gegenstände von Händlern erwerben kannst, wird die Jagd nach den begehrtesten Objekten und Spezialisten Quests und andere besondere Herausforderungen involvieren. Auch die letzte Woche erklärte Städte-Attraktivität ist ein Weg um bestimmte Spezialisten anzuwerben, da manche von ihnen als Besucher auf deine Insel kommen können und sich mit Glück zum Verbleib entscheiden. Für eine pittoreske Metropole mit besonderen Besuchern belohnt zu werden ist nur ein Weg in Anno 1800."Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer