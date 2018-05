Anno 1800: Der Besucherhafen als Anlaufstelle für Touristen und der Zoo als modulares Großbauprojekt - 4Players.de

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

Ubisoft Blue Byte hat im Anno-Union-Blog den Besucherhafen als Anlaufstelle für Touristen und den Zoo als modulares bzw. frei ausbaubares Großbauprojekt in ANNO 1800 näher vorgestellt - alles vor dem Hintergrund der Städteattraktivität ( wir berichteten ).Der Besucherhafen wird auf der dritten Bevölkerungsstufe zur Verfügung stehen und dafür sorgen, dass Touristen auf die Insel gelangen. Die Anzahl der Besucher wird hierbei von zwei Faktoren bestimmt: die Attraktivitätsstufe der Stadt und die Größe der Fähre. Das System folgt den typischen Regeln von Angebot und Nachfrage; je attraktiver die Stadt, desto mehr Besucher kommen, was wiederum dazu führt, dass größere Fähren im Hafen anlegen wollen."Die Fähren werden in regelmäßigen Abständen die Inselwelt abklappern, jedoch können spezielle Events - wie die große Eröffnung der Weltausstellung - dazu führen, dass weitere außerplanmäßige Fähren sich auf den Weg machen. (...) Während sie die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre genießen, werden Eure Gäste sicherlich mehr als bereitwillig einiges an Geld springen lassen - ein durchaus gewinnbringendes Geschäftsmodell. Sollte die Attraktivität Eurer Stadt eine Stufe abfallen, könnten sich jedoch einige der Besucher durchaus dazu entscheiden, abzureisen. Wenn sie besonders enttäuscht über die Lage in Eurer Stadt sind, werden die Touristen sich sogar in Gruppen zusammentun, um sich zu beschweren und dir deutlich klarzumachen, was sie von Deiner Insel halten. (...) Fähren [haben] auch den einen oder anderen besonderen Gast an Bord. Ursprünglich angezogen durch den Ruf Eurer Stadt, eine Hochburg der Kultur oder Paradies der Unterhaltung zu sein, könnten sich solche besonderen Besucher dazu entscheiden, sich fest anzusiedeln und Euch ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Eine hohe Städteattraktivität ermöglicht es Euch somit, ein paar wirklich besondere Persönlichkeiten anzuziehen."Zu den großen Bauprojekten in ANNO 1800, die einen wichtigen Einfluss auf die Städteattraktivität haben werden, gehört der Zoo, der sich modular aus Wegen und Tier-Gehegen aufbauen lässt. Der Zoo wird zusammen mit dem Besucherhafen auf der dritten Bevölkerungsstufe freigeschaltet."Im ersten Schritt müsst Ihr das Eingangstor errichten; da der Zoo ein sehr modulares Gebäude ist, solltet Ihr bereits jetzt genug Platz für den späteren Ausbau einplanen. Wenn das Eingangstor einmal gebaut ist, könnt Ihr damit anfangen, die ersten Tiergehege zu platzieren. Ganz im Geiste des Schönbaus könnt Ihr die einzelnen Gehege auch einfach mit passenden Ornamenten verschönern. Jedes Gehege kann jeweils eine Tierspezies behausen; die Module werden hierbei nicht nur das animierte Tier beinhalten, sondern sich auch noch entsprechend des Habitats der Tierart anpassen. Dies bedeutet allerdings mehr als nur Biome wie Graslandschaften und Wüstengehege, manche kleineren Tiere werden in Häusern ausgestellt und aquatische Lebensformen brauchen natürlicherweise eigene Wasserbecken. Besucher fühlen sich natürlich stärker von den exotischeren Vertretern angezogen, so ein Tiger ist immerhin ein wenig aufregender als eine Herde gemeine Schafe. Hier kommt erneut aufwendiges visuelles Feedback zum Einsatz, was Euch einen Hinweis darauf gibt, was Eure Besucher am anziehendsten in Eurem Zoo finden. Auf Eurer jagt nach den exotischsten Exemplaren könnt Ihr durchaus eine ganze Sammlung an verschiedenen Tierarten zusammen bekommen. Das Eingangstor des Zoos stellt Euch deswegen eine Übersicht zur Verfügung, bei der Ihr den Überblick über die momentan ausgestellten Tiere behalten könnt. Außerdem bietet das Tor noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Fähigkeit Item Sets aus verschiedenen Tieren zu bilden, welche bei Vervollständigung Eurem Zoo spezielle Buffs verleihen.""Der Zoo wird nicht das einzige große Bauprojekt sein, mit dem Ihr Eurer Insel eine ganz persönliche Note verleihen könnt. Neben der Weltausstellung arbeiten wir an einem zweiten Projekt, welches Nutzen von Modulen, Items und der Städteattraktivität machen wird. Die genaue Natur dieses Gebäudes bleibt für den Moment jedoch noch ein Geheimnis", heißt es abschließend.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer